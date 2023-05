Augusta, “1° trofeo podistico città di Canicattini Bagni”: Carpinteri del Megara running vince tra gli over 55

Quindici atleti del Megara running hanno gareggiato ieri al “1° trofeo podistico città di Canicattini Bagni”, valido come terza prova del Grand prix provinciale su strada, alla presenza di circa 260 partecipanti che si sono cimentati su un percorso molto tecnico, con salite abbastanza difficili. Nella gara riservata agli over 55 e alle donne ha vinto Franco Carpinteri, che si è aggiudicato la gara davanti al promettente Aldo Maria Di Mari, tesserato per l’atletica Scuola Lentini. Nella gara in corsa anche Domenico Mallo, Domenico Di Franco e Anna De Vita.

Nella gara degli 8 km Salvatore Greco si è piazzato in 17esima posizione assoluta, seguito poco dietro da Daniele Palermo (20esimo), da Carmelo Casalaina (38esimo), da Giuseppe Sarcià (45esimo), a seguire Riccardo Tosti, Maurizio Stupia, Pietro Carriglio e Francesco Russo.

A Trieste, invece, nella classica 21 km Antonio Di Raimondo è arrivato al traguardo con il tempo di 1h 45’ .

“Un percorso molto impegnativo e le temperature alte ci hanno messo un po’ in difficoltà, ma la forza del gruppo si è vista ed aldilà dei tempi abbiamo ottenuto un ottimo punteggio che ci ha permesso di salire in classifica”– ha commentato il presidente Carmelo Casalaina. Prossima gara ad Augusta il 21 maggio per la Stramegara.