Augusta, 1 e 2 novembre, sarà aperto il cimitero. Il sindaco Di Mare: “visite anche negli altri giorni”

Sarà aperto per la festa di Ognissanti dell’1 e la commemorazione dei defunti del 2 novembre il cimitero comunale. Lo ha fatto sapere il sindaco Peppe Di Mare che ha sottolineato che, insieme all’assessore ai Servizi cimiteriali Cosimo Cappiello, tra i primi atti adottati dalla sua amministrazione, oltre al mantenimento degli orari abituali per queste due giornate, ha già predisposto la pulizia straordinaria del camposanto, in corso in questi giorni. “Mi sono assunto la responsabilità di tenere aperto il cimitero l’ 1 e il 2 novembre – ha detto- perchè sono dei giorni particolari, però rivolgo l’appello ai tutti a diluire le visite ai propri cari anche negli altri giorni della settimana. Non aspettate tutti l’uno o il due per andare al cimitero”.

Domenica 1 novembre sono in programma due messe all’aperto, la prima alle 11 e la seconda alle 12, celebrate rispettivamente da padre Enzo Zagarella, parroco di Santa Maria del Perpetuo Soccorso e da don Davide Di Mare, parroco del Sacro Cuore di Gesù. Lunedì, invece, ne sono previste tre: alle 9 con padre Giuseppe Mazzotta, che guida la chiesa di San Giuseppe Innografo, alle 11 con l’arciprete della chiesa Madre Palmiro Prisutto e la partecipazione delle autorità civili e militari e della comunità parrocchiale e l’ultima alle 16 con don Angelo Saraceno, parroco di Santa Lucia

Non ci saranno, dunque, particolati limitazioni anticovid, per evitare assembramenti è prevista la presenza dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile e dei vigili urbani, oltre alla pulizia straordinaria dei vialetti e al taglio dell’erba l’amministrazione comunale ha predisposto anche l’acquisto di 400 secchielli che da tempo ormai sono introvabili, costringendo i visitatori a munirsi di bottiglie e flaconi vari per prendere l’acqua. Questa è solo una delle diverse criticità che, da tempo, caratterizzano il cimitero dove le erbacce, vengono tagliate solo quando raggiungono discrete altezze, molti vialetti nella parte nuova non sono asfaltati ma pieni di buche a rischio caduta, soprattutto per gli anziani e si sgretola anche l’intonaco di alcune batterie di loculi, come testimoniano alcune foto inviate da una nostra lettrice, Monica T. che, nei giorni scorsi, si è recata al cimitero dopo tempo, rimanendo “scioccata” del degrado in cui l’ha trovato.