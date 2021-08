Augusta, covid, non si ferma la curva dei contagi

Salgono ancora i contagi ad Augusta e ad oggi, 25 agosto, sono 256 i positivi, più 23 rispetto all’ultimo aggiornamento di due giorni fa del Comune. Aumentano anche i positivi tra gli under 35 e del totale di 138, sono 101 – pari al 73% – i giovanissimi sotto 25 anni e 37, invece, tra i 26 e i 35 anni. In lieve aumento anche tra le altre due fasce di età con 55 positivi tra i 36 e i 50 anni e 54 tra i 51-70.

Nessun nuovo positivo tra i più anziani che sono sempre 9, così come invariato è il numero (9) dei ricoverati in ospedale, ma non in terapia intensiva.

Intanto dopo la nuova ordinanza del presidente della Regione, che ha inserito anche Augusta tra i 55 comuni siciliani sotto osservazione fino al 6 settembre, per una percentuale di vaccinati inferiore al 60 % del totale della popolazione vaccinale e con un tasso di contagi in salita e che ribadisce il divieto di assembramento in pubblico il Comitato dei commercianti di Augusta, in accordo con il sindaco e la Giunta, ha deciso di rinviare a data da destinarsi la “Sagra della pizza” al centro storico prevista per venerdì 27 e sabato 28 agosto.

“A tale scelta si è arrivati per i troppi regolamenti restrittivi per le sagre in questo periodo e anche per responsabilità civile verso la nostra città dato il numero così alto di contagiati”. – ha scritto il presidente Giancarlo Greco su Facebook.