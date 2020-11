Assistenza disabili gravissimi, riaperti i termini per le domande da presentare al distretto di Augusta

Sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio economico per le persone con disabilità gravissima di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale del 26.09.2016. Le istanze per il riconoscimento dello stato di disabile gravissimo possono essere presentate all’Asp di Siracusa entro il 31 dicembre 2020 tramite raccomandata A/R o e-mail ai Distretti sanitari di competenza oppure direttamente all’Ufficio protocollo del Distretto sanitario di competenza.

A beneficiare dell’indennizzo possono essere tutti i nuovi soggetti in condizione di disabilità gravissima, già in possesso di certificazione attestante la condizione di cui articolo 3 comma 3 della legge 104 del 5 febbraio 1992 e del riconoscimento della indennità di accompagnamento.

La domanda, il cui fac-simile può essere scaricato dalla sezione “Avviso disabili gravissimi” pubblicata nell’home page del sito internet dell’Asp di Siracusa all’indirizzo www.asp.sr.it, dovrà essere corredata da una fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del beneficiario o del soggetto richiedente qualora quest’ultimo sia diverso dal beneficiario. In quest’ultimo caso il richiedente dovrà anche allegare un documento che attesti il titolo giuridico di rappresentanza legale del disabile. Alla domanda dovrà essere aggiunta anche una copia dell’indennità di accompagnamento, della certificazione attestante la condizione di cui art 3 comma 3 della legge 104 del 5 febbraio 1992, nonché una copia della certificazione sanitaria.

Per coloro che abbiano già presentato istanza e che sia stata valutata negativamente nelle precedenti annualità, si rende necessario aggiungere alla domanda un certificato che attesti l’aggravamento della condizione di salute prodotta da una struttura pubblica (entro la data del 1 dicembre 2020). Successivamente alla presentazione dell’istanza, le Unità di valutazione multidimensionale dell’Asp di Siracusa provvederanno ad accertare mediante una visita se sussiste o meno lo stato di disabilità gravissima.

Le domande vanno presentate all’ufficio Protocollo, Distretto di Augusta del nuovo padiglione dell’ospedaliero Muscatello alla mail: distretto.augusta@pec.asp.sr.it