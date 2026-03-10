Asp, il servizio vaccinazioni di Augusta si trasferisce in locali più ampi e funzionali del presidio ospedaliero Muscatello

L’ambulatorio di vaccinazioni di Augusta ha trasferito la propria attività nei nuovi locali situati nel padiglione D, locali dell’ex Servizio psichiatrico diagnosi e cura, sempre all’interno del perimetro dell’ospedale megarese.

Il suo trasferimento rappresenta un importante miglioramento logistico rispetto alla precedente sistemazione: il servizio, infatti, era stato allocato in via transitoria in un’altra ala della struttura ospedaliera, in locali che tuttavia si erano rivelati non adeguati alle necessità dell’utenza e alle legittime aspettative dei genitori.

La nuova sede nel padiglione D risponde finalmente a queste esigenze, offrendo spazi molto più ampi, moderni e funzionali, progettati specificamente per accogliere nel modo migliore le famiglie e i loro piccoli.

Particolare attenzione è stata dedicata alla creazione di aree di attesa che garantiscano il massimo comfort ai bambini e ai loro accompagnatori, rendendo l’esperienza vaccinale più serena e ordinata. Oltre al miglioramento degli ambienti interni, la nuova collocazione garantisce un accesso facilitato grazie alla presenza di ampie zone di posteggio nelle immediate vicinanze, risolvendo così le criticità legate alla sosta.

Con questo intervento, l’Asp di Siracusa conferma il proprio impegno nel potenziare la qualità dei servizi territoriali, mettendo al centro il benessere dei cittadini e la dignità degli spazi di cura.