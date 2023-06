Asp, 32 incarichi dirigenziali a responsabili di unità operative, alcuni anche dell’ospedale di Augusta

Concluse le procedure relative agli avvisi interni pubblicati dall’Asp di Siracusa per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali di responsabili di Unità operative dell’ azienda, tenendo conto dei pareri dei direttori delle unità operative complesse di riferimento, il commissario straordinario Salvatore Lucio Ficarra ha conferito, con provvedimento motivato, 32 incarichi dirigenziali di responsabili nel rispetto delle previsioni del Ccnl e del regolamento aziendale.

I dirigenti responsabili, alcuni rinnovati negli incarichi già ricoperti, altri di nuova nomina, hanno firmato i contratti nel corso di una cerimonia presieduta dal commissario straordinario Salvatore Lucio Ficarra assieme ai direttori sanitario e amministrativo Salvatore Madonia e Salvatore Lombardo e al direttore delle Risorse Umane Lavinia Lo Curzio.

Nella stessa seduta è stato anche sottoscritto il contratto di direttore di Direzione amministrativa degli ospedali di Augusta e Lentini da parte del vincitore della procedura concorsuale Sebastiano Vitale già facente funzione.

Ultimo in ordine di tempo, inoltre, nei giorni scorsi ha firmato il contratto di direttore della UOC Cardiologia con UTIC dell’ospedale Avola/Noto il vincitore del concorso Paolo Costa, già facente funzione del reparto, risultato al primo posto nella selezione per il conferimento dell’incarico quinquiennale.

“L’assegnazione degli incarichi di oggi si aggiunge ai numerosi incarichi già attribuiti in questi ultimi anni con la conclusione di procedure per responsabili di Unità operative semplici e dipartimentali, dei concorsi per le nomine dei direttori di strutture complesse in reparti retti per decenni da facenti funzione, degli incarichi di funzione organizzativa, di dirigenti delle professioni sanitarie – ha detto il commissario straordinario Salvatore Lucio Ficarra – e conferma l’impegno assunto da questa Direzione aziendale a dare un assetto organizzativo stabile ai reparti e alle strutture operative sia ospedaliere che territoriali sanitarie, amministrative e tecniche, per una efficiente e più stabile pianificazione delle attività che consenta il raggiungimento degli obiettivi rispondendo sempre più adeguatamente alle esigenze sanitarie dei cittadini”. Il commissario straordinario, nel formulare gli auguri di buon lavoro, ha annunciato che prossimamente, nel prosieguo delle attività per l’assegnazione di incarichi, verrà pubblicato il bando per l’attribuzione degli incarichi professionali della dirigenza dell’ area sanitaria”.

All’ospedale Muscatello di Augusta sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali della Gastroenterologia a Stefano Prestia, dell’ Otorinolaringoiatria ad Augusto Trigilia, del servizio Veterinario area C Augusta/Lentini a Vincenzo Brunno, della Patologia clinica ad Enrico Rau.

Questo l’elenco degli altri dirigenti a cui è stato assegnato l’incarico di responsabile. Pet Tc Anna Giudice, Dermatologia Giampiero Castelli, Geriatria Alfio Cimino, Talassemia Saveria Campisi; al presidio Avola Noto Emodialisi a Salvatore Randone, Ortopedia a Salvatore Piccione, Geriatria ad Egle Rinaldi;

All’ospedale di Lentini Neonatologia a Maria Barbagallo, Emodialisi a Vincenzo Puntillo, Geriatria a Giuseppa Pennisi, Cardiologia a Vincenzo Crisci, Oftalmologia a Rosalia Sorce, Gastroenterologia a Gregorio Cavallo, Lungodegenza a Sebastiano Di Mauro

Incarico Dirigenziale Uosd Medicina scolastica a Corrado Spatola, Uos Tutela e sicurezza ambientale a Fabio Contarino, Uos Spdc del presidio ospedaliero di Siracusa a Martina Passalacqua, del Consultorio familiare di Lentini a Concetta Ferrauto, del Centro gestionale screening a Sabrina Malignaggi, dell’ Uos Psicologia ospedaliera a Giuseppe Spitale, del Centro Trasfusionale degli ospedali di Avola-Noto a Edoardo Travali, del Laboratorio analisi Avola/Noto ad Angela Cavallo, del Consultorio familiare di Noto ad Arturo Rizza, della Neonatologia di Avola/Noto a Giuseppe Testa, della Medicina Fisica e riabilitazione di Avola/Noto a Paolo D’amico.

Incarico dirigenziale dell’ Uos Screening mammografico a Mariangela Adamo, della Radiologia del presidio ospedaliero Avola/Noto a Salvatore Di Rosa, dell’ assistenza sanitaria integrata – assistenza socio sanitaria del Distretto di Noto a Grazia Celestri.