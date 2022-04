Arriverà al porto di Augusta la “Sea Eye 4” con a bordo 106 migranti

Sbarcheranno al porto di Augusta i 106 migranti he si trovano da giorni a bordo della Sea Eye 4 in attesa di un porto sicuro dopo il no di Malta. La nave della ong tedesca che li aveva soccorsi nel Mediterraneo nei giorni scorsi ha ricevuto l’ok ieri sera, e sta navigando verso lo scalo megarese dovrebbe arrivare nel pomeriggio, fa sapere su Twitter.

74 migranti, tra cui anche 22 bambini, provenienti da Egitto, Nigeria, Sudan, Sud Sudan e Siria, sono stati soccorsi quasi una settimana fa, lo scorso 30 marzo mentre si trovano in mezzo al mare su un gommone grigio e dopo aver ricevuto una segnalazione di emergenza di Alarm Phone.

Altre 32 persone, invece sono state salvate da un piccolo peschereccio dalla nave portacontainer Karina, in onde di 4 metri, e poi affidate alla nave della ong tedesca