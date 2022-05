Arrivati al porto di Augusta 80 migranti con una barca a vela

Sono approdati nella tarda mattinata al porto di Augusta gli 80 migranti arrivati a bordo di una barca a vela. L’imbarcazione è stata intercettata in prossimità dell’ingresso della rada per poi essere scortata dalle motovedette delle forze dell’ordine. Scattate le procedure relative ai controlli sanitari: gli stranieri, che sono di varie nazionalità tra cui iracheni e somali, saranno sottoposti ai tamponi per accertare se sono positivi o meno al Covid 19.

La polizia di Siracusa è, inoltre, impegnata nello sbarco di 130 migranti, che sono a bordo della nave per la quarantena, avendo concluso il periodo di isolamento.