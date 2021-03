Arriva oggi al porto di Augusta la Sea Watch 3 con a bordo 363 migranti

E’ in navigazione verso il porto di Augusta, dove arriverà oggi pomeriggio alle 16, la Sea Watch 3, la nave della Ong tedesca con a bordo 363 migranti soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia. Dopo la richiesta inoltrata a Malta e all’Italia di avere assegnato un porto sicuro, ieri sera è arrivata l’autorizzazione del Governo italiano che ha deciso ancora una volta per lo scalo megarese.

I migranti sono stati soccorsi in 5 diverse operazioni da altrettanti gommoni e barche fatiscenti in mare, la prima intercettata il 26 febbraio, la seconda il 27 e le restanti il 28 febbraio.

“Tra i naufraghi ci sono 47 donne, alcune in stato di gravidanza, mentre i minori sono un terzo del totale, di cui 120 non accompagnati – fa sapere in una nota la portavoce Giorgia Linardi- Tutti sono stremati dal viaggio e le vessazioni subite, l’esposizione al freddo e la mancanza di spazio. Molti sono assistiti dal nostro personale medico per ustioni da carburante”.

Si tratta della prima nuova missione della Sea-Watch 3, che è ritornata in mare nei giorni scorsi dopo il fermo amministrativo notificato a luglio a Porto Empedocle. La nave è partita dal porto di Burriana, in Spagna, dove era stata autorizzata ad effettuare lavori di manutenzione verificate dalle autorità spagnole per la conformità alle norme di sicurezza.