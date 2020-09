Arrestati 5 immigrati clandestini sbarcati dalla nave “Azzurra” ormeggiata al porto di Augusta: sono rientrati illegalmente in Italia

Nel corso delle fasi di sbarco dei numerosi immigrati presenti a bordo della nave “Azzurra”, ormeggiata nella rada del porto di Augusta, oltre a tutti gli adempimenti riguardanti l’identificazione, il fotosegnalamento ed il relativo accompagnamento di questi ultimi nei vari centri di accoglienza diffusi nel territorio nazionale, gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno condotto febbrili indagini di polizia giudiziaria che hanno consentito di scoprire che 5 immigrati clandestini, di origine tunisina, sono destinatari, a vario titolo, di provvedimenti di espulsione o di ordini di carcerazione.

Infatti, i 5 cittadini extracomunitari sono stati tratti in arresto dagli investigatori della Squadra Mobile aretusea perché, a vario titolo, già espulsi dal territorio nazionale sono rientrati illegalmente nel nostro Paese. Due di loro, inoltre, sono destinatari di altrettanti ordini di carcerazione, emessi dall’Autorità Giudiziaria, per aver commesso gravi e numerosi vari reati in regioni del Nord Italia.

Giova sottolineare come alcuni soggetti, già entrati illegalmente sul territorio nazionale, con perseverante insistenza tentino, ancora, di fare illegale accesso nel nostro Paese, rischiando come sul caso di specie di essere arrestati.