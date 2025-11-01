Arpa Siracusa a corto di personale, il caso Hub Cem al porto di Augusta simbolo delle difficoltà operative

Due i milioni di euro della Finanziaria Regionale promessi per il potenziamento dell’Arpa di Siracusa e l’assunzione di 20 nuovi tecnici specializzati. Così gli onorevoli Giuseppe Carta e Carlo Auteri salutavano appena qualche mese fa l’approvazione dell’emendamento a loro firma che avrebbe cambiato il destino dell’Arpa di Siracusa. Ma per Seby Zappulla, segretario provinciale Sinistra Italiana – Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) Salvo La Delfa e Giovanna Megna, Coportavoce provinciali Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra la situazione dei fatti sarebbe diametralmente opposta

“A distanza di pochi mesi – dicono gli esponenti di Avs – prendiamo atto che l’Arpa denuncia una mancanza strutturale di risorse e strumenti e che a causa di questo arriva tardi nell’esprimere i pareri di sua competenza sulle questioni che la interrogano. È quanto accaduto sul caso del sito per lo stoccaggio di immondizia della società Hub Cem al porto commerciale di Augusta. L’Arpa ha potuto rispondere soltanto giovedì 30 ottobre, alle richieste di chiarimenti sul nuovo impianto della società Hub Cem per la gestione dei rifiuti pericolosi (e non).”

Si tratta di un impianto da realizzare all’interno del porto di Augusta, autorizzata a giugno dalla Regione, senza che la stessa Arpa avesse potuto esprimere, puntualmente, un parere. “Solo che, nell’attesa che l’Agenzia dicesse qualcosa (quantomeno in risposta alla prefettura di Siracusa, che voleva chiarimenti sull’iter) – proseguono da Avs -, l’assessorato all’Energia ha fatto in tempo a revocare l’autorizzazione e la procura di Siracusa ad acquisire gli atti.”

Tutto questo dopo che la pubblicazione di diverse notizie in merito al progetto che avevano acceso il dibattito in un territorio interessato da tempo interessato da vicende ambientali.

Gli esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra riportano poi una nota di Arpa secondo cui “Nessuna valutazione è stata formalizzata dalla scrivente a causa della grave carenza di personale e dell’elevato numero di procedimenti in istruttoria, già ripetutamente segnalata a tutte le autorità regionali competenti“.

“L’Agenzia quindi – concludono Zappulla, La Delfa e Megna – denuncia una grave carenza di uomini, donne e mezzi sufficienti“.