Armi, munizioni e droga: 24enne di Augusta in manette

Nell’ambito del quotidiano contrasto al possesso illegale di armi e al consumo ed alla vendita di sostanze stupefacenti svolto dagli uffici operativi della Polizia di Stato di Siracusa e dei Commissariati della provincia, agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Augusta hanno arrestato un uomo di 24 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per detenzione illegale di armi e munizioni e per possesso ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In specie, gli investigatori del Commissariato megarese hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa dell’arrestato che consentiva di rinvenire e sequestrare tre pistole, 218 cartucce, 209 grammi di cocaina, 304 grammi di marijuana, 95 di hashish e un bilancino di precisione.

Dopo le incombenze di legge, il ventiquattrenne, su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente è stato condotto in carcere.