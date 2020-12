Archeoclub Augusta pronta a donare all’amministrazione il progetto del Museo antropologico del culto dei defunti

Archeoclub Augusta è pronta a donare il progetto alla nuova amministrazione il progetto del Museo antropologico del culto dei defunti da realizzare nel vecchio rudere della chiesa di Santa Maria degli Ammalati, di contrada Oliveto e nel cimitero attiguo.

Lo rende noto il presidente Mariada Pansera, che ricorda che il progetto redatto da Zurzolo fu presentato lo scorso 26 novembre in occasione della manifestazione culturale “Augusta treseicinque – strategie per la valorizzazione turistico – culturale del territorio di Augusta” realizzato alla presenza dell’assessore regionale al Turismo, Sport e spettacolo Manlio Messina e dell’allora assessore alla Cultura Giuseppina Sirena e in collaborazione con altre realtà associative di Augusta, con l’obiettivo di recuperare il vecchio rudere della chiesetta alle porte di Brucoli con annesso ex camposanto da destinare appunto a museo legato al culto dei defunti in Sicilia.

“A causa della prima emergenza Covid e della campagna elettorale che ha portato all’ avvicendamento dell’amministrazione comunale, – aggiunge Pansera- non si è avuta la possibilità di dare seguito alla donazione del progetto. L’associazione si è, inoltre, accreditata con l’ente a seguito di avviso pubblico inserito dall’attuale amministrazione nell’albo pretorio comunale il 5 novembre 2020 con il quale si invitavano tutte le realtà associative di Augusta a volersi accreditare di modo da stabilire proficue collaborazioni per la crescita sociale e per favorire lo sviluppo culturale, turistico e paesaggistica e avrà il piacere e l’onore di donare il progetto alla nuova amministrazione allorchè sarà convocato per delineare i punti e le strategie di collaborazione da intraprendere in futuro”.