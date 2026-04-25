Appuntamento per commemorare il 350° anniversario della battaglia navale di Augusta

In occasione del 350° anniversario della battaglia navale di Augusta, appuntamento lunedì 27 aprile alle 18,30 nel salone di rappresentanza a Palazzo di Città.
Si terrà una rievocazione storica e la mostra di stampe e medaglie d’epoca emesse a perenne ricordo dell’evento. Parteciperanno il presidente di Unitre di Augusta Salvatore Cannavà, il responsabile dell’associazione Lamba Doria Francesco Paci, relatore il vice presidente Massimo Lucca
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