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Lunedì 27 aprile

Appuntamento per commemorare il 350° anniversario della battaglia navale di Augusta

Si terrà una rievocazione storica e la mostra di stampe e medaglie d'epoca emesse a perenne ricordo dell'evento

Si terrà una rievocazione storica e la mostra di stampe e medaglie d'epoca emesse a perenne ricordo dell'evento

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In occasione del 350° anniversario della battaglia navale di Augusta, appuntamento lunedì 27 aprile alle 18,30 nel salone di rappresentanza a Palazzo di Città.

Si terrà una rievocazione storica e la mostra di stampe e medaglie d’epoca emesse a perenne ricordo dell’evento. Parteciperanno il presidente di Unitre di Augusta Salvatore Cannavà, il responsabile dell’associazione Lamba Doria Francesco Paci, relatore il vice presidente Massimo Lucca


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