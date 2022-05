Approvazione bilancio di previsione 2022-2024, Federazione #perAugusta: “Un altro passo avanti verso la normalità”

“Un altro passo avanti verso la normalità per la nostra città”. Cosi la Federazione #perAugusta e i sui movimenti politici “CambiAugusta”, “Destinazione futuro” e “100 per Augusta” vicini al sindaco Giuseppe Di Mare commentano la recente approvazione, da parte della sola maggioranza consiliare, del bilancio di previsione 2022-2024.

“In un momento difficile come quello che viviamo, di incertezza economica – scrivono Elena Cimino e Aldo Cimino (CambiAugusta), Federica Giangrande e Andrea Lombardo (Destinazione Futuro), Aurelia Lo Giudice e Paolo Trigilio (100 per Augusta) e Giovanni Camardo (Federazione #perAugusta) – la ferma volontà del sindaco e di tutta l’ amministrazione di rispettare i termini imposti dalla legge porta Augusta tra i comuni virtuosi che hanno approvato il bilancio in tempo. Da quanto abbiamo appreso e sentito si tratta di un bilancio che guarda con grande attenzione alle politiche sociali, con oltre 1.700.000 euro nel triennio di competenza destinati ai servizi Asacom e mensa scolastica, che guarda alle manutenzioni della città con oltre 400.000 per l’ asfalto delle strade. Su un atto in particolare vogliamo ringraziare l’ amministrazione, la notizia dell’ elisoccorso al Muscatello ci lascia intendere ancora una volta l’ attenzione e la caratura di un sindaco che non tralascia alcun atto”- concludono dicendosi orgogliosi di sostenere l’amministrazione “con la consapevolezza che si può fare di più, ma anche con il dato di fatto che siamo solo all’inizio”.