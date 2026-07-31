Approvato il programma “Augusta d’Estate”. Domenica “Voglio tornare negli anni novanta”

Attualità · Giunta

Una giornata intensa che ha visto dapprima riunito il Consiglio Comunale per l’approvazione di una variazione di bilancio che include numerosi interventi ed opere pubbliche e successivamente la Giunta che ha approvato il programma degli eventi “Augusta d’Estate 2026”.

Un nutrito programma che prevede lo svolgimento di eventi musicali, culturali, ricreativi e sportivi e di intrattenimento vario, che si svolgeranno nei mesi di agosto e settembre nel centro storico della città: piazza Castello, piazza D’Astorga e Belvedere Badiazza, unitamente alle piazze Fontana e Mattarella in Borgata, Marcello Giordani e Faro S.Croce al Monte, piazza Castello Aragonese e Belvedere a Brucoli ed infine ad Agnone Bagni.

“Un programma che ha tenuto conto di tutte le realtà locali senza trascurare le tradizioni e gli appuntamenti attesi da tutta la cittadinanza, in quanto espressione di una collettività e di una storia legata allo spirito dell’intera comunità – dice Giuseppe Carrabino, vicesindaco e assessore alla Cultura, Promozione del Territorio e Sport – Non mancano grossi nomi della musica leggera, unitamente a volti noti del cabaret, rassegne jazz, sfilate di moda, esibizioni sportive, giochi ed espressioni del folk. Non mancheranno le sagre che esaltano le radici marinare della città”.

Tra gli interventi e le forniture garantite dal Comune palchi modulari, service, camerini, generatori, stampa materiale pubblicitario, noleggio bagni chimici, navette, diritti Siae.

Il cartellone sarà cofinanziato dalla Regione Siciliana e dai contributi delle imprese operanti nel territorio.

Nei prossimi giorni sarà presentare in dettaglio tutto il programma, intanto domenica sera, 2 agosto in piazza Castello con inizio alle 22, l’atteso appuntamento con “Voglio tornare negli anni novanta” per dare inizio agli eventi dell’estate.