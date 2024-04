Approderanno ad Augusta le due navi entrate in collisione stamattina al largo di Portopalo

Stanno navigando verso il porto di Augusta, dove arriveranno in serata, le due navi straniere che sono entrate in collisione stamattina intorno alle 9 al largo di Capo Passero, in acque non augustane. Si tratta della nave da carico “Hayriye Ana” battente bandiera liberiana, che è scortata dal rimorchiatore “Duro” e la portacontainer Ef Olivia, di bandiera portoghese. Le navi, secondo i dati di “Ais”, il sistema automaticamente di identificazione marittimo provenivano la prima da Costanza (Romania) ed era diretta La Coruna (Spagna) e la seconda con stazza lorda di circa 36.000 tonnellate, da Amburgo (Germania).

Il comando generale ha scelto lo scalo megarese come porto di primo approdo dove, una volta entrate in rada, cominceranno da parte della Capitaneria di porto di Augusta gli accertamenti necessari per chiarire le cause dell’incidente che, fortunatamente, non hanno provocato feriti.