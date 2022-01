Approda ad Augusta il fast food americano con la famosa catena McDonald’s

Approda ad Augusta il fast food americano della più famosa e grande catena di ristorazione con hamburger di Mc Donald’s. La società, infatti, è l’unica ad aver avanzato istanza di partecipazione alla “Manifestazione di interesse per l’acquisizione di soluzioni tecnico-gestionali per la valorizzazione dell’area di proprietà comunale” che si trova in corso Sicilia, angolo via Aldo Moro, alla Borgata pubblicata lo scorso 22 giugno dall’amministrazione comunale. L’ area in quesitone è di 6.280 mq e ricade nel vigente strumento urbanistico in zona “F” (parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale).

Il progetto della società prevede la realizzazione di un fabbricato da adibire ad attività di ristorante e bar con annesso servizio drive in, oltre alle opere ed attrezzature connesse di interesse pubblico, con un ‘area a verde pubblico destinata ad attività ludiche e un campo di mini basket. Quest’ultimo dopo la realizzazione, sarà affidato dal Comune in gestione a una società preposta, selezionata seguendo le procedure di rito previste dalla normativa vigente.

Alla scadenza del termine di concessione, che ha la durata di anni 30 e per un canone annuo di 45.000 euro, l’immobile adibito ad attività commerciale passerà nella piena ed esclusiva proprietà del Comune di Augusta senza che sia dovuto alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo alla società attuatrice, come si legge nella delibera di giunta che approva la stipula dell’ apposita convenzione con la società attuatrice, autorizzata all’esecuzione dei sondaggi geologici ed ambientali. La stipula della convenzione è subordinata all’esito favorevole delle indagini, restando inteso che in caso di esito negativo, la società attuatrice sarà liberata da ogni obbligo in relazione alla procedura ed alla stipula della convenzione.