Apertura dell’anno sociale del Lions club di Augusta

Sabato 27 settembre nella cornice dell’Hotel Cavalera di Augusta, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e delle massime autorità Militari di stanza alla base navale della Marina, del presidente della 7ma Circoscrizione del Distretto Lions Sicilia Fabio Gaudioso e della presidente della zona 19 Rossella Marchese, con la partecipazione dei presidenti e segretari dei Club lions ricompresi nella zona19 e dei Club Services cittadini, si è svolta in un contesto di sobrietà e attenta partecipazione la tradizionale cerimonia di apertura del nuovo anno sociale, che ha visto il presidente del sodalizio per l’anno sociale 2025-2026, Salvatore Pitruzzello impegnato nell’illustrare le linee programmatiche delle attività e dei services che vedranno il Lions Club Augusta host protagonista nel territorio nel corso dell’anno sociale appena iniziato.

Nel contesto della Cerimonia Salvatore Pitruzzello ha comunicato l’adesione del Club Augusta al Service distrettuale “Ti dono una parrucca”, che vedrà il Club impegnato nel corso dell’anno, con l’ausilio dei giovani del Leo Club Augusta nell’attività di raccolta di capelli nei parrucchieri della città e del comprensorio che verranno utilizzati da un centro specializzato per la realizzazione di parrucche e copricapi da donare a pazienti in cura oncologica e/o radioterapia.

Hanno fatto pervenire calorosi messaggi di salute indirizzi augurali le funzioni apicali del Distretto Lions 108Yb Sicilia, l’immediato past Governatore Mario Palmisciano, il Past Governatore Franco Cirillo che hanno esternato l’augurio al Club di poter esprimere nel corso dell’anno il meglio dell’essenza lionistica attraverso il servizio disinteressato in favore della comunità e delle persone meno fortunate.

La cerimonia si è conclusa con la presentazione dello staff che collabora il presidente nella realizzazione dei services