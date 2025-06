Anziano trovato morto dopo allontanamento da clinica: viveva ad Augusta, salma sotto sequestro al Muscatello

Si trova alla camera mortuaria dell’ospedale Muscatello di Augusta Nicola Bux, l’anziano di 78 anni ritrovato senza vita martedì pomeriggio poco distante dalla clinica ortopedica Villa salus di contrada Spalla, a Melilli da cui, nella notte di lunedì scorso, si era allontanato dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

La salma è sotto sequestro a diposizione della magistratura di Siracusa, che ha aperto un’inchiesta sulla morte dell’uomo e sta valutando se effettuare l’autopsia per capire le cause del decesso. L’anziano era originario di Bari, ma si era trasferito insieme alla moglie ad Augusta dove vive la figlia con la famiglia. Dopo un improvviso malore la scorsa settimana era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico nella struttura sanitaria.

L’operazione era andata bene e il settantottenne si stava riprendendo, ma nella notte di lunedì sarebbe riuscito ad uscire dalla sua stanza, indisturbato, e allontanarsi dalla struttura sanitaria. In mattinata, dopo che ci si era accorti della sua assenza dalla camera di degenza, erano scattate le ricerche, finite nel peggiore dei modi con il ritrovamento del cadavere nel primo pomeriggio di martedì, poco distante dalla clinica e in mezzo alla vegetazione.

Al vaglio degli inquirenti le telecamere di sorveglianza della clinica per ricostruire gli ultimi spostamenti dell’anziano, si indaga anche per accertare eventuali responsabilità su quanto accaduto soprattutto in relazione alla mancata vigilanza di un paziente.