Anniversari della parrocchia del Soccorso e della chiesa del Cristo Re: l’arcivescovo Lomanto ad Augusta

Nel contesto del sessantesimo anniversario dell’erezione a parrocchia di Santa Maria del perpetuo soccorso e del ventesimo anniversario della consacrazione della chiesa del Cristo re, l’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto ha visitato ieri la comunità parrocchiale. Accompagnato dai frati cappuccini padre Maurizio, padre Paolo e padre Matteo e dai diaconi, l’arcivescovo ha presieduto la concelebrazione eucaristica davanti alle autorità cittadine, nella semplicità e nella devozione che sono proprie di questa comunità.

Durante la celebrazione che si è tenuta nella chiesa di Cristo re i fedeli hanno avuto la possibilità di partecipare a un momento di profonda spiritualità e di riflessione sulla storia e sulla missione della Parrocchia. Dopo la messa il vescovo Lomanto si è intrattenuto con i presenti, scambiando parole di saggezza, conforto e benedizione.

“È stata un’occasione speciale per rinnovare i legami di fede e di comunità che caratterizzano la vita della parrocchia – ha detto l’amministratore parrocchiale padre Maurizio Sierna- La presenza dell’ arcivescovo ha aggiunto un elemento di solennità e di profondità spirituale all’evento, evidenziando l’importanza della fede nella nostra vita quotidiana. La partecipazione delle autorità civili, nella persona del sindaco Giuseppe Di Mare, e militari, il capo del servizio operativo della Capitaneria di porto capitano di fregata Alberto Boellis e l’ufficiale della Polizia municipale Maria Concetta Boschetto, ha sottolineato il legame tra la chiesa e la comunità locale, mettendo in rilievo il ruolo della religione nella coesione sociale e nella vita civica. Inoltre, la visita dell’arcivescovo ha offerto ai fedeli l’opportunità di rinnovare il loro impegno spirituale e di ricevere parole di guida dal proprio pastore”.

I festeggiamenti per i due anniversari continuano domenica prossima, 14 aprile, con una messa solenne alla quale parteciperanno tutte le realtà che orbitano in parrocchia e con un momento di fraternità in serata nel sagrato della chiesa di Cristo re, dove si esibiranno i Canticum Laudis, una formazione musicale, espressione dei Francescani del Cantico, composto da frati e laici. “Del tempo e dell’amore per la pace” è l’evocativo titolo di questo momento: attraverso brani originali e cover selezionate, i Canticum invitano gli uomini a contemplare la bellezza del creato scorgendovi il luminoso riflesso del suo autore e a coglier la bellezza della vita, che si svela a quanti percorrono sentieri di pace e di fraternità.