Ancora uno sbarco ad Augusta: arrivati nella notte 248 migranti

Sono tutti uomini, provengono per lo più dal Bangladesh i 248 migranti arrivati questa notte, intono alle tre e mezza, al porto di Augusta con un rimorchiatore. Facevano parte del gruppo di 500 persone che erano a bordo di una motopesca intercettata ieri al largo di Portopalo di Capo Passero. Il natante è stato soccorso dal rimorchiatore in servizio a Pozzallo, nel ragusano, assieme ad una motovedetta della Guardia costiera. Le condizioni climatiche avverse e il mare mosso hanno reso più difficili le fasi di salvataggio e per questo sono state coinvolte anche due navi mercantili che si trovano in transito in quel tratto di mare.

Una volta scesi a terra saranno rifocillati e identificati all’interno della tensostruttura che si trova dentro il porto per essere poi trasferiti nei centri di accoglienza disponibili.