Ancora maltempo e Augusta si blocca di nuovo all’ingresso: caduta grandine grossa come pietre

Augusta ancora una volta bloccata all’ingresso in viale America e nella zona della Fontana a causa dell’ennesimo maltempo. Le piogge di ieri sera e di stamattina hanno oltremodo riempito le strade rendendole impraticabile con le auto se non con i grossi mezzi soprattutto nei tratti più problematici della Borgata, con una viabilità critica, ma questa volta ci si è messa pure la grandine che per tre volte, dalle 4 di stamattina alle 7, è arrivata a peggiorare la situazione. Sono caduti chicchi anche di svariati centimetri, simili a veri e propri sassi, che mai si erano viste da queste parti per quello che ormai é un clima impazzito. Qualche auto è rimasta in panne e l’acqua è entrata in diverse abitazioni, svariate le segnalazioni arrivate alla Protezione civile che sta cercando di intervenire.

Il sindaco Giuseppe Di Mare questa mattina ha già chiuso le scuole, in extremis, e invita la popolazione “ad uscire solo per necessità anche perché le previsioni per la giornata non sono buone e piuttosto che un’allerta arancione diramata dalla protezione civile regionale ieri questa avrebbe dovuto essere un’allerta rossa”.

Le indicazioni sono quelle di evitare di stare all’aperto, evitare di usare l’automobile e di mettersi in viaggio se non strettamente necessario. Se si è in viaggio e ci si rende conto che la precipitazione è molto violenta è consigliabile fermarsi e trovare riparo nello stabile più vicino e sicuro. Usare la massima prudenza nella guida riducendo la velocità e aumentando le distanze di sicurezza.