Ancora fiamme dentro lo stabilimento Ecomac. Le cause del rogo non sono ancora chiare. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco con due squadre, che hanno lavorato per contenere le fiamme.

La Prefettura ha attivato l’Arpa per monitorare eventuali effetti sull’ambiente e sulla qualità dell’aria. Al momento non si segnalano feriti, e l’incendio sembra essere stato circoscritto senza provocare danni rilevanti.

Le autorità stanno proseguendo le indagini per accertare le cause dell’incendio e valutare eventuali interventi di sicurezza aggiuntivi.