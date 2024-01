Anche Tribulato aderisce a Mpa: in Consiglio nasce il gruppo “Movimento per l’Autonomia Augusta”

Anche l’assessore alle Politiche sociali e vicepresidente del Consiglio Biagio Tribulato aderisce al Movimento per l’Autonomia che, a palazzo San Biagio, ha d’ora in poi il suo gruppo consiliare denominato “Movimento per l’Autonomia Augusta” e composto, oltre che da Tribulato, anche dai colleghi Giuseppe Assenza, Roberto Conti, Manuel Mangano e Giuseppe Montalto.

Ieri sera l’ufficializzazione in aula da parte del capogruppo del Mpa e vice commissario provinciale Manuel Mangano che ha ribadito la vicinanza degli autonomisti al sindaco Giuseppe Di Mare alla sua amministrazione: “noi saremo i migliori alleati di questo sindaco – ha detto – contrariamente a quanto qualcuno dice e pensa non scapperemo da questo patto e non romperemo le fila di questa maggioranza. Penso che sia arrivato il momento di dire basta alla guerre, la città ha bisogno di pace. Quello che è stato fatto in questo periodo è niente rispetto a quello che progettiamo di fare, in tema di meridionalismo, di giovani che vanno via da questa città, di imprenditoria e per essere vicini agli imprenditori che continuano a soffrire”.

“Il gruppo Movimento per l’Autonomia Augusta si pone l’obiettivo di continuare a rappresentare e promuovere gli interessi della nostra comunità, perseguendo un cammino che permetta di sviluppare sempre più le risorse e le potenzialità di Augusta. Continua quindi la crescita del Movimento per l’Autonomia in tutta la provincia sotto la

costante guida dell’onorevole Giuseppe Carta” – si legge in una nota del commissario cittadino Seby Pustizzi.

Rimane, invece, tra le fila di Attivamente, da cui proviene Tribulato, e dunque nel gruppo misto la consigliera Margaret Amara che non ha aderito al Mpa. Oltre al gruppo consiliare di 5 esponenti, il più numeroso a palazzo San Biagio dopo quello misto, il Movimento per l’autonomia è presente nella Giunta Di Mare con gli assessori Giuseppe Montalto (anche consigliere) e Pippo Spanò e, appunto, Tribulato.