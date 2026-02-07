Anche l’ospedaletto di Augusta tra i beni in vendita dell’Asp

Ci sono anche i locali di via Marina levante, che tra l’800 e il 900 ospitarono “l’ospedaletto” di Augusta prima della costruzione dell’attuale nosocomio Muscatello di contrada Granatello, tra gli immobili inseriti dall’Asp di Siracusa nel piano triennale delle alienazioni 2026/2028. Si trovano all’interno dell’ex convento francescano dei Padri Minori Osservanti del centro storico dove fino agli anni ’60 del secolo scorso ci fu l’ospedale, poi trasformato prima nell’ex Pretura e poi nella sede distaccata del Tribunale di Siracusa prima di essere chiuso e non più utilizzato perché non in buone condizioni.

L’immobile (2.839 mc), che si estende principalmente sul primo piano e confina da un lato con la chiesa delle Grazie e dall’altro con il palazzo dell’Opera pia Parisi Zuppelli, che oggi ospita la mensa del “Buon samaritano”, viene rimesso in vendita – lo era già anche nei precedenti piani triennali – dall’Asp di Siracusa al prezzo di 502.019 euro, con una valutazione economica del 2023 anche se l’azienda, come anche per altri immobili il cui valore di mercato inserito non risulta aggiornato, si riserva di provvedere all’aggiornamento del valore di stima, attraverso nuovi accordi con l’Agenzia delle Entrate.