Anche il club di Augusta al raduno dei Milan club siciliani

C’era anche il Milan Club di Augusta, rappresentato dal presidente Saverio Tuccio e dal consigliere Daniele Rapisarda tra i dieci Milan club che hanno preso parte, domenica scorsa, all’apposito raduno regionale che si è svolto a Santa Lucia Del Mela, nel messinese, nella sede del club intitolato a “Marco Van Basten” e guidato da Giuseppe Munafò, presidente nazionale dell’Aimc, l’associazione italiana Milan club.

Durante il raduno si è discusso dei temi che più da vicino riguardano la “vita” dei circoli come, ad esempio, l’affiliazione all’Aimc, le richieste di incontri con tesserati di AC Milan, la situazione dei biglietti per i soci e di tutto ciò che orbita intorno al Milan ed ai Milan Club su cui i presenti si sono confrontati, ricevendo dal presidente nazionale Aimc Munafò le informazioni su quanto accaduto negli ultimi anni nella gestione dell’Associazione nazionale e sui progetti futuri. Pranzo finale in un ristorante del posto per tutti i partecipanti che si sono dati appuntamento al prossimo raduno regionale, “con il Milan ed i colori rossoneri nel cuore, sempre”– hanno commentato.

Oltre ai club di Augusta e di Santa Valle del Mela, rappresentato quest’ultimo dal presidente Felice Gitto, dal segretario Emanuele Gitto, dal vicepresidente Peppe Salvo, dai consiglieri Antonello D’Amico e Fortunato Ragusa al raduno hanno partecipato:

i Milan club intitolati a “P. Maldini e G. Gattuso” di Agrigento, rappresentato dai presidenti Giuseppe Cusumano e Gioacchino Cutaia, a “I Maldini” di Spadafora (Me), con il segretario Rosario Pirrotta e il consigliere Franco Russo, a “Paolo Maldini” di Brolo (Me) con il presidente Giuseppe Buonocore e il segretario Nino Ricciardello, a “Franco Baresi” Campobello di Mazara (Tp), con il presidente Nicola Critti, a “Gianni Rivera” di Mazara del Vallo (Tp) guidato da Michele Caci.

Presenti anche i Milan club di Alcamo (Tp), Caltagirone (Ct), ed Enna rappresentati rispettivamente dai presidenti Vincenzo Raspanti, Francesco Cardello e Paolo Vetri.