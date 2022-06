Anche i Carabinieri di Augusta festeggiano 208 anni dalla fondazione dell’Arma: ricordate le operazioni più significative

L’1 febbraio scorso, a conclusione di indagine su un traffico di stupefacenti localizzato nella zona nord della provincia di Siracusa con diramazioni anche nella città di Catania, è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone, 3 divieti di dimora e 1 obbligo di dimora, emessa dal Tribunale aretuseo; il 13 febbraio sono stati arrestati 3 soggetti ritenuti responsabili di tentato omicidio e sequestro di persona a scopo di rapina in danno di un 57enne megarese, invalido civile, vessato da tempo dalle continue richieste di denaro; nel corso dell’anno scolastico che volge al termine, le stazioni dei Carabinieri di Augusta e Lentini hanno arrestato gli autori di furti e danneggiamenti in danno di alcuni istituti scolastici. Gli arrestati, dopo essersi introdotti all’interno delle scuole, danneggiavano i distributori di bevande al fine di sottrarre le monete ovvero rubare i computer portatili utilizzati agli alunni meno abbienti per la didattica a distanza nel periodo del covid-19.

Nel quadro dell’attività di prevenzione dei reati di genere, inoltre, il 3 dicembre 2021 nella caserma di via Aldo Moro, alla Borgata, alla presenza della presidente nazionale del Soroptimist international d’Italia, Giovanna Guercio, è stata inaugurata una stanza dedicata alle donne che accedono in caserma per denunciare violenze e/o soprusi. La stanza, situata nella Stazione Carabinieri, è stata realizzata d’intesa con il club Soroptimist di Siracusa, nell’ambito di un progetto nazionale tra il comando generale dell’arma dei Carabinieri e il Soroptimist International d’Italia. Si tratta di un ambiente protetto e dedicato che tende a un approccio meno traumatico con gli investigatori e a trasmettere una sensazione di accoglienza alla persona per le sofferenze subite.

I Carabinieri sono stati impegnati anche nell’attività per la prevenzione della diffusione della pandemia da Covid 19, che ha visto aumentare il numero delle persone controllate su strada per l’uso della mascherina e il rispetto dell’isolamento da parte di soggetti contagiati e quello delle attività economiche ispezionate, anche con l’ausilio dei reparti speciali, in particolare del nucleo Carabinieri ispettorato del lavoro di Siracusa e del Nas di Ragusa

Sono queste le più significative operazioni condotte nel territorio megarese, nel periodo giugno 2021 e maggio 2022, dalla Compagnia di Augusta dei Carabinieri che ieri sera, a Siracusa, al Teatro greco, ha festeggiato la cerimonia del 208° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza Il comandante provinciale, colonnello Gabriele Barecchia, del procuratore della Repubblica Sabrina Gambino, del questore di Siracusa, Benedetto Sanna, di una nutrita rappresentanza di sindaci dei 21 Comuni della provincia, del prefetto di Siracusa e delle autorità civili, militari e religiose.

Dopo l’ingresso del prefetto, un reparto di formazione composto da militari in grande uniforme, rappresentanti delle stazioni Carabinieri della provincia, e da Carabinieri delle varie specialità, oltre che a una rappresentanza dell’associazione nazionale Carabinieri e delle altre associazioni combattentistiche e d’Arma con rispettivi Labari, fra cui quello del Libero consorzio comunale e della città di Siracusa, si è schierato sulla maestosa scalinata che funge da scenografia dell’Edipo Re, in scena in questi giorni.

Nel corso della cerimonia, si sono esibiti gli allievi attori dell’accademia di teatro della Fondazione Inda e gli alunni del 13° istituto comprensivo Archimede di Siracusa, mentre l’ inno nazionale e le marce militari sono state suonate dagli studenti del Liceo Gargallo, diretti dal docente Giovanni Uccello.