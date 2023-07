Anche Augusta celebra l’ottantesimo anniversario dello sbarco in Sicilia nel 1943

Augusta celebra l’ottantesimo anniversario dello sbarco in Sicilia (1943 -2023) con un programma che prevede diverse iniziative nel corso del mese promosse dall’assessorato alla Cultura e Toponomastica e dell’International forum on peace, security and prosperity con l’obiettivo di “commemorare il sacrificio senza distinzione di parte, educare alla memoria e alla pace positiva, incrementare il turismo storico-militare attraverso la creazione di un museo diffuso sui luoghi dello sbarco”.

Si inizia oggi pomeriggio, alle 17, con l’apertura e visita del Museo della Piazzaforte a cui segue, alle 18,30, in piazza Duomo l’esibizione del corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta” diretto dal maestro Gaetano Galofaro. Alle 19 a palazzo di città verranno accolte le autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche e d’arma e del volontariato cittadino che si muoveranno in corteo in via Principe Umberto verso piazza Castello. Qui si svolgerà una cerimonia in ricordo della medaglia d’argento al valor militare alla memoria del secondo capo cannoniere Armando Stampanonee del tenente Cesare Ardito Artoni e verrà deposta una corona d’alloro. Dopo i saluti istituzionali si potranno ascoltare gli interventi di Antonello Forestiere, direttore del Museo della Piazzaforte e di Federico Ciavattone, direttore del Centro studi di Storia del paracadutismo militare italiano. Concluderà l’ammaina bandiera.

Per l’occasione, dalle 14 alle 21 di oggi, è vietata la circolazione, la sosta veicolare con rimozione forzata in via un Principe Umberto nel tratto compreso tra via Colombo e via Roma, nelle due stradine laterali di piazza Duomo e la sola sosta in piazza D’ Astorga, al lato nord.

Il programma prevede, inoltre, per lunedì 17 luglio, in occasione della Giornata della memoria dei caduti di Brucoli la celebrazione della messa, alle 19, nella chiesa di San Nicola del borgo marinaro da parte del parroco don Francesco Trapani, con l’ animazione della comunità parrocchiale. Al termine una corona d’alloro verrà deposta al Monumento ai caduti in piazza Castello.

Il 31 luglio, inoltre, alle 19, nel complesso ex Ina Casa della zona del “Sacro Cuore” della Borgata, nell’ambito del progetto “Itinerari della memoria” promosso dall’assessorato alla Cultura cerimonia sarà scoperta una epigrafe nella casa in cui visse il tenente Cesare Ardito Artoni a cura dell’associazione culturale “Lamba Doria”.