Anche Augusta celebra il “Giorno del ricordo” per le vittime delle foibe e degli esuli

Si celebra oggi, 10 febbraio, anche ad Augusta il “Giorno del ricordo”, istituita dal Parlamento nel 2004 con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Il programma è stato promosso dagli assessorati alla Cultura e alla Pubblica istruzione, con il patrocinio dell’associazione nazionale Dalmata presieduta da Carla Isabella Elena Cace, e in collaborazione con il terzo istituto comprensivo “Salvatore Todaro” e la Società augustana di storia patria, e focalizzerà l’attenzione sul quartiere Borgata dove insiste il “Villaggio Rasiom”. Per questo si è deciso, in collaborazione con la dirigente del Todaro Rita Spada, di celebrare la giornata nel plesso “Saline” che sorge proprio nel quartiere in prossimità del “Villaggio Rasiom: alle 9 ci sarà un momento di incontro con gli alunni e la testimonianza del nostro concittadino Tullio Santalesa, esule istriano dal titolo “Augusta e il dramma delle Foibe”. Seguirà alle 10,30 la commemorazione ufficiale nel piazzale antistante l’ istituto con i saluti istituzionali e la scopertura di una epigrafe commemorativa donata dalla Società augustana di storia patria. La cerimonia si concluderà con la deposizione di una corona d’alloro nel ricordo delle vittime.

Il sindaco Giuseppe Di Mare ha ricordato che Augusta è da sempre terra d’accoglienza e ha dato ospitalità a diverse famiglie di profughi, molte delle quali si stabilirono proprio alla Borgata. “Il “Villaggio Rasiom” accolse non solo giuliani, ma anche famiglie provenienti da altre regioni d’Italia. Qui è cresciuta una seconda generazione che è stata solo sfiorata dal dramma vissuto dai padri e con il tempo ha perso la memoria del passato. Augusta non intende dimenticare”- ha detto non dimenticando che già negli anni scorsi due vie del quartiere sono state denominate Trieste e Fiume, a queste si aggiungono le due nuove denominazioni, Pola e Zara attribuite con una delibera di giunta per conservare la memoria di questa triste pagina della nostra storia..

“La denominazione di tali vie, in prossimità del Villaggio Rasiom – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Pino Carrabino – è un segno di solidarietà con gli abitanti del “villaggio” stesso, che Augusta ha accolto profughi ed inseriti nella sua grande famiglia. Si tratta di denominazioni che servono inoltre a ricordare una pagina della storia industriale della città, storia – come ha più volte ricordato Mario Mentesana nei suoi scritti – legata all’apporto dato da queste nuove forze scese dal nord: molti tecnici e maestranze, provenienti proprio dalla raffineria “Romsa” di Fiume, furono gli artefici della nascita della locale raffineria “Rasiom” quando ancora i nostri concittadini non avevano acquisito la necessaria conoscenza tecnica di questa nuova industria”.