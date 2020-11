Anche Augusta avrà una “casa dell’acqua”. Un litro costerà dai 4 ai 6 centesimi

Anche ad Augusta verrà installato un distributore automatico di acqua microfiltrata e sterilizzata denominato “casa dell’acqua” che nascerà vicino piazza Fontana, alla Borgata, destinata all’erogazione e alla vendita direttamente al consumatore finale di acqua prelevata dall’acquedotto pubblico. Si tratta di un’idea della passata amministrazione Di Pietro, già attuata da tempo in altri comuni, il cui iter amministrativo è stato avviato nei mesi scorsi, ma si è concluso adesso con l’aggiudicazione definitiva della concessione di suolo pubblico della durata di 6 anni, con possibilità di rinnovo per altri due, per l’istallazione di distributore automatico di acqua alla spina” alla ditta “Fonte nuova”, con sede legale in Gravina di Catania (Ct), che ha offerto un ribasso del 33,26% sul prezzo posto a base di gara.

L’impresa si è impegnata ad applicare come prezzi di vendita 4 centesimi al litro per l’acqua naturale microfiltrata e 6 per quella gasata. In fase di gara ha, inoltre, offerto altre tipologie di acqua da erogare, per le quali ha applicato lo stesso sconto del 33,26% sul prezzo massimo ammissibile di 9 centesimi al litro, impegnandosi ad erogare al prezzo massimo di 6 centesimi al litro anche acqua osmotizzata naturale e gasata, acqua alcalina e ultrafiltrata.

Saranno a carico del concessionario tutti i costi di installazione, gestione, conduzione e manutenzione della “casa dell’acqua”, i costi per le utenze elettriche ed idriche, scavi, allacci e di ogni eventuale opera necessiti per il posizionamento e collegamento alle reti del manufatto.

L’impresa dovrà, inoltre, acquisire le necessarie autorizzazioni sanitarie rilasciate dalle competenti autorità in materia, dovrà mantenere efficiente e in perfetto stato di funzionamento i punti di erogazione dell’acqua provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alle condizioni igieniche e di sicurezza dell’impianto. Dovrà, infine, redigere report trimestrali relativi alle operazioni di manutenzione ordinaria, alla pulizia periodica del sito e sanificazione dei sistemi, agli esami di laboratorio periodici richiesti dalle norme e trasmetterli all’ amministrazione comunale.

Tutti i corrispettivi derivanti dalla vendita dell’ acqua saranno di pertinenza esclusiva del concessionario che non dovrà modificare i prezzi di vendita al pubblico per i primi anni quattro. Successivamente, su istanza del concessionario, previo nulla osta dell’amministrazione comunale, i prezzi potranno essere soggetti a rivalutazione applicando le variazioni percentuali Istat, come si legge nella determina del responsabile del IV settore.