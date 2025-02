Anche ad Augusta c’è il “Filo della vita”, associazione che aiuta i malati oncologici

E’ nata da un gruppo di donne che si sono incontrate in un reparto oncologico per curare un tumore al seno, e che si sono ritrovate insieme per fare il percorso di cura e guarigione e oggi aiutano altre donne che si trovano a vivere la stessa situazione il “Filo della vita”, associazione di volontariato a cui è stata destinata la somma raccolta, alla vigilia di Natale, al tradizionale torneo di calcio amatoriale benefico “Oxford Vs Cambridge” organizzato da Angelo Pasqua.

L’importo, pari a 4.161 euro, sarà destinato all’acquisto di una sonda ecografica e alla realizzazione di una campagna di prevenzione quest’anno, come ha fatto saper Enza Marchica presidente dell’associazione che è nata a Catania nel 2015 per poi estendersi in tutta la Sicilia orientale. Ha referenti a Melilli e Siracusa e livello locale è rappresentata da Cristina Raspa e dal marito Enzo Giunta impegnati a divulgare i progetti che sono diversi, dai convegni scientifici e sulla ricerca, alle attività sociali e di sport, oltre anche ai consigli sulla corretta alimentazione che vengono fornite di alcune nutrizioniste.

“Lo scopo è promuovere la prevenzione che può salvare la vita ma l’associazione ha anche uno scopo ricreativo per avvicinare le donne che stanno affrontando la malattia e, quindi, essere di supporto perchè la cura psicologica sostiene la cura farmacologia –ha dichiarato Raspa- Abbiamo tanti progetti anche sportivi come il Dragonboat, che coinvolge le ragazze che sono anche affette da linfedema e le aiuta non solo a combattere ma anche a stare unite. Poi c’è il progetto di Working per camminare insieme, Yoga e Pilates a Melilli, quello di scrittura “Scrivere per guarire” e “Francobolli per la felicità” e laboratori manuali che ci aiutano anche a finanziarci”. L’associazione di cui fanno parte anche uomini, infatti, si autofinanzia e punta ad incrementare il numero degli iscritti ad Augusta e ad avere una sede locale dove poter svolgere le sue attività.