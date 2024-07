Anche a Siracusa i corsi di formazione sanitaria per gli operatori marittimi: la presentazione al Muscatello di Augusta

Il ministero della Salute, Direzione generale della Prevenzione sanitaria, ha riconosciuto l’Asp di Siracusa idonea – ed ha emanato il 20 giugno 2024 il decreto autorizzativo – a svolgere i corsi di formazione sanitaria e di aggiornamento “Gente di mare” di primo e secondo livello “First aid”, “Medical care” e “Refresh” per il personale marittimo. I corsi si svolgeranno nella sede dell’unità operativa “Formazione permanente” nel presidio ospedaliero Rizza di Siracusa (viale Epipoli, 72) in aule appositamente attrezzate e con personale medico specializzato aziendale.

“Si tratta di una grande opportunità per i lavoratori marittimi della provincia di Siracusa – commenta il direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone – che potranno conseguire i certificati di addestramento al soccorso secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale STCW 1978/1995 aggiornata a Manila nel 2010, nel rispetto dell’articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015 71, nella nostra struttura di Siracusa, senza doversi più recare fuori provincia nelle altre due sedi autorizzate presenti in Sicilia, a Modica e a Messina, come erano costretti a fare in passato, o addirittura fuori regione”.

Presidente del corso di formazione è il direttore sanitario aziendale Salvatore Madonia e la responsabilità organizzativa è del responsabile dell’Uos Formazione permanente aziendale Maria Rita Venusino.

Modalità di partecipazione e contenuti sono stati illustrati dal direttore sanitario Salvatore Madonia nella sala conferenze dell’Oospedale Muscatello di Augusta assieme al direttore del reparto di Anestesia e rianimazione dell’ospedale Umberto I di Siracusa e responsabile PTE 118 Francesco Oliveri, del vice direttore medico del presidio ospedaliero di Lentini Andrea Conti e del responsabile Formazione permanente Venusino. Presenti all’incontro il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, autorità locali e rappresentanti delle imprese marittime e portuali.

“L’addestramento e la formazione sanitaria del primo soccorso dei lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana che non prevedono la figura del medico di bordo – ha spiegato il direttore sanitario aziendale Salvatore Madonia – sono strutturati su due livelli formativi, da aggiornare ad intervalli non superiori a 5 anni. Il corso First Aid permette l’acquisizione delle competenze relative al primo livello di formazione dei marittimi designati a fornire il primo soccorso sanitario a bordo delle navi in grado di raggiungere una postazione medica entro 8 ore dalla navigazione. Il titolo è conseguito mediante la frequenza di un corso della durata di 24 ore delle quali almeno 6 di esercitazioni pratiche. Il corso medical care – ha proseguito il direttore sanitario – prevede il conseguimento delle competenze relative al secondo livello di formazione dei marittimi designati ad avere la responsabilità dell’assistenza medica a bordo delle navi con meno di 100 persone e che non sono in grado di raggiungere una postazione medica entro le 8 ore di navigazione. I corsi hanno la durata minima di 46 ore di formazione teorica, di cui almeno 12 di esercitazioni pratiche”.

“Ho raccolto per il tramite del direttore sanitario aziendale – evidenzia il direttore generale Alessandro Caltagirone – le segnalazioni degli operatori marittimi sulle difficoltà che gli stessi erano costretti a sostenere per il conseguimento dei certificati obbligatori dovendosi recare nelle altre due strutture autorizzate in Sicilia o fuori regione e mi sono subito attivato interloquendo per mesi con il ministero della Salute, che ringraziamo, sino ad ottenere l’autorizzazione ed il riconoscimento di idoneità della nostra azienda. Potere venire incontro anche alle esigenze della categoria marittima di lavoratori – prosegue il direttore generale Caltagirone – è per noi motivo di soddisfazione. Ottenuta l’autorizzazione, abbiamo messo in capo tutti gli aspetti organizzativi attraverso la Direzione sanitaria e l’unità operativa formazione permanente, predisponendo aule attrezzate e costituendo lo staff di docenti formato da dirigenti medici aziendali specialisti in anestesia e rianimazione, igiene, medicina preventiva e medicina marittima, ginecologia e ostetricia. Ringrazio tutto il personale che si è prodigato ponendo l’azienda in grado di offrire, tra pochissime altre in Sicilia, un importante servizio dedicato alla gente di mare”.

Ai corsi sono ammessi i marittimi iscritti nelle matricole della Gente di mare e per accedere è sufficiente inoltrare richiesta all’Asp di Siracusa indirizzata alla segreteria organizzativa all’indirizzo mail corsoformazionegentedimare@asp.sr.it.