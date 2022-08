Ampliare a 36 ore settimanali l’orario anche per gli ex precari di Augusta: lo sollecita la Cisl Fp

“Dare immediatezza all’ampliamento a 36 ore settimanali per il personale Asu dei Comuni di Augusta, Avola, Carlentini, Lentini, Palazzolo, Sortino e dell’Asp 8 di Siracusa”. A sollecitarlo è stato il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, rivolgendosi direttamente agli Enti interessati, dopo che l’assessorato regionale del Lavoro ha consentito agli enti utilizzatori la possibilità di integrare fino a 36 ore settimanali le attività dei lavoratori impegnati in Asu, le attività socialmente utili.

La platea riguarda in provincia complessivamente 133 unità distribuite tra le amministrazioni comunali di Augusta, Avola, Carlentini, Lentini, Palazzolo, Sortino e dell’Asp 8 di Siracusa, con la predisposizione di progetti obiettivo finanziati dal recente appostamento di otto milioni di euro nelle variazioni di bilancio della Regione Siciliana.

Allo scopo di dare immediatezza all’ampliamento dell’orario di lavoro il termine di presentazione delle attività progettuali è stato fissato al 30 di agosto. Per questa ragione la Cisl Fp Ragusa Siracusa, che nei mesi scorsi aveva pungolato le amministrazioni, ponendosi alla testa di questa battaglia, ha chiesto rapidità agli Enti, al fine di predisporre tutti gli atti necessari.

“E’ per questa prossimità di scadenza che abbiamo inviato una nota all’indirizzo di tutti gli Enti utilizzatori delle province di Ragusa e Siracusa – ha spiegato Passanisi – nel tentativo che non venga sprecata l’opportunità di rendere una giusta gratifica salariale, in atto fino al 31 dicembre di quest’anno, ad una platea di lavoratori che da oltre un ventennio risulta indispensabile all’erogazione dei servizi pubblici al cittadino il cui percorso va seguito con interesse costante anche successivamente per determinarne la definizione di aspettative da troppo tempo disilluse”.