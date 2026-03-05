Amministrazione giudiziaria per la società che opera anche nel porto di Augusta

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catania, coordinata dalla Procura etnea, ha eseguito un’ordinanza del Tribunale di Catania – Sezione Misure di prevenzione – che dispone l’amministrazione giudiziaria per un anno della società Europa Servizi Terminalistici S.r.l. (E.S.T.), azienda con sede legale a Palermo attiva nella gestione e movimentazione di container e merci in diversi scali portuali siciliani, tra cui Augusta, oltre a Catania, Palermo, Trapani e Termini Imerese.

L’operazione è stata eseguita nelle province di Catania, Palermo, Siracusa e Parma, con il supporto del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo e della Tenenza di Fidenza. La misura dell’amministrazione giudiziaria non comporta il sequestro della società, ma prevede la temporanea gestione da parte di amministratori nominati dall’autorità giudiziaria, con l’obiettivo di tutelare l’attività economica da possibili infiltrazioni criminali.

Il provvedimento rappresenta uno sviluppo dell’operazione “Lost & Found”, che nei primi mesi del 2025 aveva portato all’arresto di sei persone accusate di traffico internazionale di droga, con importazioni dall’estero.

Secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura di Catania, il porto etneo sarebbe stato utilizzato come punto di ingresso di ingenti quantitativi di cocaina provenienti dal Sud America, sfruttando la movimentazione commerciale dei container. Le investigazioni avrebbero permesso di ricostruire almeno tre importazioni di cocaina per oltre 215 chili complessivi, oltre a un tentativo – non riuscito – di introdurre ulteriori 300 chili di stupefacente.

Nel corso dell’inchiesta è emersa la figura di Angelo Sanfilippo, già condannato per narcotraffico, insieme ai figli, tutti dipendenti della società che opera nei servizi logistici del porto di Catania. Secondo l’ipotesi investigativa, l’uomo avrebbe avuto rapporti con esponenti del clan Pillera-Puntina, utilizzando la propria posizione nel contesto portuale per favorire le attività di narcotraffico.

Il Tribunale di Catania ha ritenuto che la società non sia rimasta estranea al contesto criminale, evidenziando elementi indiziari che farebbero emergere un meccanismo di agevolazione stabile, favorito anche da inerzia o tolleranza negli assetti gestionali.

Per interrompere ogni possibile condizionamento criminale, i giudici hanno quindi disposto l’amministrazione giudiziaria della società per la durata di un anno, misura finalizzata a ripristinare condizioni di legalità e a consentire il successivo ritorno dell’attività economica alla gestione ordinaria.