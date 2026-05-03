Amministrative Pancari: “Ci proponiamo come un’alternativa credibile e coerente alla gestione attuale”

“In qualità di candidato sindaco della coalizione progressista, desidero esprimere grande soddisfazione per la presentazione delle liste elettorali, frutto di un lavoro condiviso, serio e partecipato fra AVS, PD e M5S”.

Così Salvo Pancari, candidato sindaco coalizione progressista

“Insieme abbiamo costruito una squadra competente, motivata e radicata nella comunità, che saprà affrontare le sfide future con responsabilità e spirito di servizio. La qualità delle persone coinvolte è garanzia di un progetto solido, credibile e orientato al bene comune. Ci proponiamo come un’alternativa credibile e coerente alla gestione attuale.

Incarniamo una visione chiara e responsabile del futuro. Al centro del nostro impegno ci sono valori imprescindibili fra cui la tutela dei diritti umani, la promozione culturale e la salvaguardia ambientale coniugata allo sviluppo sostenibile del nostro territorio. Il nostro progetto nasce dall’ascolto della comunità e dalla volontà di costruire politiche concrete, capaci di coniugare giustizia sociale e transizione ecologica”.

Alessandra Aloisi, docente di Italiano e Storia all’Istituto Ruiz di Augusta, laureata in Lettere moderne, Scienze Pedagogiche e Filologia Moderna è stata designata in quota PD con delega a Pubblica Istruzione, Politiche del Lavoro e Giovanili.

Maria Moschitto, indipendente dai partiti, è stata designata con delega alla Cultura.

Maria Grazia Patania, attivista per i diritti umani, laureata in Mediazione Linguistica e Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, è stata designata in quota AVS con delega Servizi alle Persone e diritti sociali.

Roberta Suppo, ingegnera, attualmente consigliere comunale d’opposizione, è stata designata in quota M5S con delega a Ambiente e Sostenibilità dove porterà la sua esperienza di Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici.

“Abbiamo scelto persone competenti, con esperienze solide e sensibilità diverse, capaci di interpretare al meglio i bisogni della comunità e di tradurli in azioni concrete per un’amministrazione efficiente, trasparente e vicina ai cittadini e alle cittadine. – conclude – Questa squadra rappresenta un equilibrio tra rinnovamento e esperienza, con l’obiettivo di garantire continuità nelle buone pratiche e introdurre nuove energie per affrontare le sfide future. L’aver designato quattro professioniste non nasce dall’esigenza di garantire una mera presenza femminile, ma rappresenta un preciso segnale politico per superare divari ancora esistenti e valorizzare il ruolo delle donne nei processi decisionali. Da qui, insieme a tutte le persone che non si riconoscono nell’attuale amministrazione, parte un nuovo cammino, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro migliore.”