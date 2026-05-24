Amministrative Augusta, alle 19 affluenza al 40,31

Seggi aperti da questa mattina in Sicilia per le elezioni amministrative 2026. Sono complessivamente 71 i Comuni dell’Isola chiamati alle urne per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. In provincia di Siracusa si vota ad Augusta, Floridia e Lentini.

Le operazioni di voto proseguiranno oggi fino alle 23 e riprenderanno domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio.

Secondo i dati diffusi dalla Regione Siciliana alle ore 19, l’affluenza nei tre comuni siracusani registra un incremento rispetto alla precedente tornata elettorale.

Ad Augusta hanno votato 13.234 elettori su 32.828 aventi diritto, pari al 40,31%, con un aumento dell’1,26% rispetto al 39,06% registrato alle precedenti amministrative.