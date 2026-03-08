Amministrative ad Augusta, il movimento Controcorrento sostiene il candidato Salvo Pancari

“Il movimento Controcorrente, così come deciso dal tavolo progressista, in una ottica di collaborazione e di costruzione del campo largo sceglie di sostenere il candidato Salvo Pancari. Questa scelta rimarca inoltre la chiara volontà di continuare un percorso proficuo avviato con Avs sul piano regionale che si estende anche sui singoli territori. Un ennesimo atto che dimostra la volontà del nostro movimento di costruire un percorso comune con gli alleati, nella speranza che questa volontà sia sinceramente apprezzata da tutto il campo largo. Il nostro leader Ismaele La Vardera, inoltre, andrà ad Augusta per sostenere Pancari, persona preparata e all’altezza della sfida”.

A dirlo il coordinatore regionale del movimento Controcorrente, Gandolfo Lo Verde.