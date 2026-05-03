Amministrative ad Augusta, il confronto tra candidati nella Chiesa Cristo Re

Incontro pubblico tra i candidati alla carica di sindaco del Comune di Augusta, in vista del prossimo appuntamento elettorale che tocca così da vicino la nostra città.

L’evento è stato pensato dai giovani della Parrocchia Santa Maria del Perpetuo Soccorso e si terrà giorno 14/05/2026 alle 20 nella Chiesa Cristo Re. Sarà moderato dal giornalista Salvatore Di Salvo e vedrà la partecipazione dei tre candidati: Giuseppe Di Mare, Salvo Pancari e Concetto Cacciaguerra.