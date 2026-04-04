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Amministrative ad Augusta, Fratelli d’Italia: “Il simbolo non è un automatismo, serve coerenza e rispetto delle regole”

È quanto si legge in una nota diffusa dal commissario provinciale Salvo Coletta

È quanto si legge in una nota diffusa dal commissario provinciale Salvo Coletta

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“In merito alle prossime amministrative di Augusta, Fratelli d’Italia chiarisce che le decisioni relative all’utilizzo del simbolo sono assunte dagli organismi competenti del partito, nel rispetto dello statuto e del codice etico”.

È quanto si legge in una nota diffusa dal commissario provinciale Salvo Coletta.

“Il simbolo di Fratelli d’Italia non è un automatismo, ma rappresenta una comunità politica che richiede coerenza, condivisione della linea e rispetto delle regole. Le valutazioni che hanno condotto a questa decisione rientrano nelle prerogative degli organi del partito, che operano sulla base di criteri politici, etici e organizzativi ben definiti”.

Il partito ribadisce inoltre la propria disponibilità al confronto: “Fratelli d’Italia resta una comunità aperta, con spirito costruttivo, a quanti vorranno farne parte, nel rispetto dei valori, della linea politica e delle regole che la contraddistinguono”.

Infine, viene sottolineata la volontà di mantenere una presenza attiva sul territorio: “Fratelli d’Italia continuerà a essere presente ad Augusta attraverso il coordinamento dei vertici provinciali, insieme ai dirigenti e ai numerosi sostenitori del territorio. È già in corso un percorso di riorganizzazione che porterà alla ricostituzione degli organismi del circolo cittadino, rafforzando una presenza politica fondata su coerenza, partecipazione e rispetto dei valori del partito”


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