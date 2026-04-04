Amministrative ad Augusta, Fratelli d’Italia: “Il simbolo non è un automatismo, serve coerenza e rispetto delle regole”

“In merito alle prossime amministrative di Augusta, Fratelli d’Italia chiarisce che le decisioni relative all’utilizzo del simbolo sono assunte dagli organismi competenti del partito, nel rispetto dello statuto e del codice etico”.

È quanto si legge in una nota diffusa dal commissario provinciale Salvo Coletta.

“Il simbolo di Fratelli d’Italia non è un automatismo, ma rappresenta una comunità politica che richiede coerenza, condivisione della linea e rispetto delle regole. Le valutazioni che hanno condotto a questa decisione rientrano nelle prerogative degli organi del partito, che operano sulla base di criteri politici, etici e organizzativi ben definiti”.

Il partito ribadisce inoltre la propria disponibilità al confronto: “Fratelli d’Italia resta una comunità aperta, con spirito costruttivo, a quanti vorranno farne parte, nel rispetto dei valori, della linea politica e delle regole che la contraddistinguono”.

Infine, viene sottolineata la volontà di mantenere una presenza attiva sul territorio: “Fratelli d’Italia continuerà a essere presente ad Augusta attraverso il coordinamento dei vertici provinciali, insieme ai dirigenti e ai numerosi sostenitori del territorio. È già in corso un percorso di riorganizzazione che porterà alla ricostituzione degli organismi del circolo cittadino, rafforzando una presenza politica fondata su coerenza, partecipazione e rispetto dei valori del partito”