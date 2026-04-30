Amministrative ad Augusta, ecco le liste a sostegno della candidatura a sindaco di Salvo Pancari

Sono tre le liste a sostegno della candidatura a sindaco di Augusta di Salvo Pancari. Eccole
Alleanza verdi sinistra: Salvatore detto Salvo Pancari, Loredana Audibert, Fabio Cardile, Domenico detto Nico Di Maura, Carmelo Longhitano, Domenico detto Nico Mallo, Emanuela Navanteri, Roberta Ortisi, Maria Grazia Patania, Maria Sonia detta Sonia Patania, Piersanto detto Pier Pugliares, Ennio Salerno, Giuseppe Sanfilippo Chiarello, Fabio Seguenzia, Rosa Alba Sicari, Chiara Sicuso, Giuseppe Sirone, Giancarlo Zurzolo.
Partito Democratico: Giancarlo Triberio, Carmela Contento detta Milena, Stefano Amato, Tanja Giardino, Giuseppe Gallitto, Alessandra Blasco, Carmelo Sciascia, Viviana Valente, Francesco Disano, Grazia Nicita, Carla Elena Gianino, Giancarlo Commendatore, Emilia Perticari, Diego Parisi, Asia Nobilio, Calogero Salvo Genduso, Rosamaria Amara, Daniela Paci.
Movimento 5 Stelle: Mario Alota, Luna Amenta, Giovanni Baffo, Salvatore Blanco detto Uccio, Mauro Caruso, Giuseppe Dimauro, Cinzia Di Modica, Maria Concetta Di Pietro detta Cettina, Giovanni Dettori, Antonino Farina, Guido Guglielmini, Marcello Marino, Giuseppa Mauro detta Pina, Giuseppe Pisani detto Pino, Leonarda Ramo detta Olimpia, Massimiliano Russo detto Massimo, Giuseppina Sirena detta Giusy, Roberta Suppo, Francesca Tringali, Valerio Valeri, Noemi Cascio.
Gli assessori designati sono: Maria Grazia Patania, Alessandra Aloisi, Maria Moschitto e Roberta Suppo.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni