Amministrative ad Augusta, ecco le liste a sostegno della candidatura a sindaco di Concetto Cacciaguerra

Presentate la lista a supporto della candidatura a sindaco di Augusta di Concetto Cacciaguerra. Ecco da chi è composta: Concetto Cacciaguerra, Sebastiano Amenta, Alessandro Caruso, Noemi Caruso, Sebastiano Castorina, Roberta D’Amico, Antonino Intagliata, Stefania Intagliata, Rosa La Torre, Francosi Madragona, Chiara Roberta Marcelino, Lucia Martello, Rita Ramo, Giada Rascunà, Scarpato Giulia, Daniela Sessa, Gabriele Stornante, Mario Strano, Massimiliano Strazzula, Jessica Trupia.
Gli assessori designati sono Giulio Morello, Daniela Sessa, Sebastiano Castorina e Massimiliano Strazzulla.
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