Amministrative ad Augusta, Di Mare: “Ricandidarmi significa continuare a scegliere ogni giorno la mia comunità”

“Ci sono impegni che nascono dalla testa e altri che nascono dal cuore. Ricandidarmi significa continuare a scegliere, ogni giorno, la mia comunità”.

Con queste parole il sindaco Giuseppe Di Mare oggi ha aperto l’incontro che ha riunito partiti, movimenti civici e sostenitori della coalizione che lo accompagnerà nella corsa alle amministrative di maggio ad Augusta, dove si ripresenterà per la conferma alla guida della città.

Una serata partecipata, che ha visto la presenza delle liste e dei movimenti che sostengono la sua candidatura: Augusta 2020, Cinque + Cinque, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Giuseppe Di Mare Sindaco, Grande Sicilia, Insieme per Augusta e Più Augusta.

“È stata una vera festa – ha commentato Di Mare – con tanti amici, amministratori, militanti e cittadini che credono nel percorso iniziato in questi anni. Un segnale importante di partecipazione e di entusiasmo”.

Il primo cittadino uscente ha sottolineato come la coalizione si presenti agli elettori rafforzata da partiti e liste civiche che condividono l’obiettivo di proseguire il lavoro amministrativo avviato negli ultimi anni.

“Come sempre eravamo tantissimi – ha aggiunto – e sono certo che dalle prossime occasioni saranno le piazze ad ospitarci”.

Infine, il messaggio rivolto alla comunità: “Grazie a tutti per il sostegno e per l’affetto. Adesso avanti tutta. E cito Cremonini: per quanta strada ancora c’è da fare, amerai il finale”.