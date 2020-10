Amministrative ad Augusta: alle 12 ha votato il 16,19% degli aventi diritto, -0,16% rispetto al 2015

Sono 5.253 i votanti che si sono recati alle urne oggi ad Augusta, fino alle 12, per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Si tratta del 16,19% degli aventi diritto, che in totale sono 32.451, in lieve flessione, – 0,16 per cento rispetto alle precedenti amministrative del 2015.

E’ questo il dato della prima rilevazione sull’affluenza alle urne nel comune megarese chiamato a rinnovare la sua amministrazione, riportato dal servizio elettorale della Regione. Le altre due rilevazioni saranno alle 19 e alle 22.

Qualche problema si è registrato, sabato pomeriggio, con l’insediamento dei 41 seggi elettorali per via della rinuncia di alcuni presidenti che sono stati sostituiti all’ultimo momento.