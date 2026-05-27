Amministrative 2026. Avs ammette: “netta sconfitta ad Augusta, oltre ogni cauta previsione”

“Sulle elezioni amministrative 2026 registriamo una netta sconfitta ad Augusta, oltre ogni cauta previsione, e la vittoria delle coalizioni democratiche e progressiste a Lentini e a Floridia. Su Augusta sapevamo fin dall’inizio di dover affrontare una competizione elettorale in salita. Con la disponibilità di Salvo Pancari a guidare la coalizione progressista abbiamo lavorato, anche se in forte ritardo, alla costruzione di una proposta alternativa al sindaco uscente”. Ad ammetterlo è Seby Zappulla, segretario provinciale Sinistra Italiana-Avs.

“L’esito del voto, di cui prendiamo atto, consegna al sindaco Di Mare una vittoria netta e larga e a noi il compito di dare voce alle 2.700 elettrici ed elettori che hanno riposto fiducia in Salvo Pancari e nella coalizione progressista – dice – Avs, chiamata a pochi mesi dalla nascita del circolo di Augusta ad affrontare una delle campagne elettorali oggettivamente più difficili e complicate, assumerà come impegno quello di rappresentare i 500 e più elettori che l’hanno votata, considerando il risultato acquisito come il primo passo di un cammino appena iniziato. La prossima settimana è convocata l’assemblea del circolo per confrontarsi sull’esito del voto e riavviare le iniziative politiche del partito di Augusta”.

Dell’esito del voto amministrativo, con uno sguardo allargato ai livelli regionale e nazionale, se ne discuterà negli organismi di partito nel corso delle prossime settimane, ma intanto si registra pure la netta affermazione delle coalizioni democratiche e progressiste di Lentini e Floridia: “confermano che il centro destra siracusano è battibile, è diviso e che occorre continuare a lavorare insieme nella costruzione, anche nella provincia di Siracusa, di una alternativa credibile al centro destra. Rivolgiamo gli auguri di buon lavoro a Carianni, sindaco rieletto di Floridia e al neo sindaco di Lentini, Enzo Pupillo”.