Amministrative 2026, Augusta al voto il 24 e 25 maggio: seggi aperti domenica e lunedì

Augusta si prepara ufficialmente al voto. Con la pubblicazione del decreto regionale, sono state fissate le date delle elezioni amministrative: si voterà domenica 24 maggio dalle ore 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle 15. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza al primo turno, si tornerà alle urne per il ballottaggio domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno, con gli stessi orari.

Il provvedimento riguarda complessivamente 71 enti locali siciliani, di cui 54 al voto con sistema maggioritario e 17 – tra cui Augusta – con sistema proporzionale, riservato ai comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti. In questi casi è previsto anche il secondo turno tra i due candidati più votati. I capoluoghi chiamati alle urne saranno Agrigento, Enna e Messina.

Ad oggi, la sfida elettorale ad Augusta è già entrata nel vivo e vede almeno tre candidati principali: Giuseppe Di Mare, sindaco uscente, sostenuto da una coalizione di centrodestra composta da otto liste tra partiti e civiche; Salvo Pancari, espressione della coalizione progressista sostenuta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra e Concetto Cacciaguerra, candidato civico alternativo ai due principali schieramenti.

Una competizione che, al momento, si configura quindi come una sfida a tre, con un quadro politico ormai delineato ma non ancora definitivamente chiuso. Entra ora nel vivo la campagna elettorale che accompagnerà Augusta fino al voto di fine maggio. Al centro del confronto non ci saranno soltanto alleanze e candidati, ma anche i temi strategici per il futuro della città: sviluppo economico, servizi, ambiente e gestione del territorio.