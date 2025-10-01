Amministrative 2026 ad Augusta. Il direttivo di FdI: “Di Mare il nostro candidato sindaco”

Si è tenuto ieri sera il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia, convocato con un unico punto all’ordine del giorno: le Amministrative 2026. Il direttivo ha confermato all’unanimità piena fiducia all’attuale sindaco Giuseppe Di Mare naturale candidato sindaco, nel segno della continuità e della stabilità amministrativa.

“Condividiamo e sosteniamo l’operato del primo cittadino. In questi anni l’amministrazione Di Mare ha dato una svolta ad Augusta dopo una lunga stagione difficile – le parole del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e consigliere comunale, Rosario Sicari –: ha avviato manutenzioni attese da tempo, restituito dignità agli spazi pubblici cittadini, rafforzato il brand della città e contribuito a portare l’iter della depurazione alla cruciale fase finale, aprendo davvero la strada a una vocazione turistica e balneare. Sono evidenti i progressi nella gestione dei servizi e da non sottovalutare anche la capacità del sindaco uscente di interlocuzione con gli altri livelli istituzionali, elementi che hanno consentito ad Augusta di tornare protagonista nei tavoli regionali e nazionali. La capacità del sindaco di fare squadra con tutti gli alleati è stata determinante ed a lui va riconosciuto il merito di essere uomo di squadra. Ci aspettano sfide decisive sul porto, sullo sviluppo turistico e sull’attrazione di nuovi investimenti. Augusta deve consolidare la crescita avviata e aprire una nuova stagione di opportunità per cittadini e imprese. Sono certo che insieme a tutti i nostri alleati continueremo a dare risposte alla città”.