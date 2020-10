Amministrative 2020 ad Augusta: i numeri del voto confermano il ballottaggio tra Gulino e Di Mare

I risultati (quasi) definitivi – 40 sezioni scrutinate su 41 secondo il servizio elettorale regionale alle 11 di oggi- delle elezioni amministrative di domenica e lunedì, per quanto riguarda i candidati a sindaco confermano che il più votato alle amministrative del 4 e 5 ottobre è Pippo Gulino. Un ritorno alla ribalta “prepotente” dell’ex sindaco, che era già dato per favorito alla vigilia e cosi è stato, anche se qualcuno addirittura pensava ad una vittoria netta al primo turno con il superamento del 40% di preferenze che, però, non c’è stato.

Gulino, già tre volte sindaco negli anni ’90, da sempre moderato, ha ottenuto il 31,30%, era appoggiato da tre liste civiche ma ha pescato anche a centrodestra visto il sostegno di “pezzi” di partiti, che non hanno presentato una propria lista, come Forza Italia con il suo ex coordinatore della zona nord Paolo Amato e dell’Udc di Domenico Morello, ma anche a centrosinistra del Pd, con l’appoggio dell’ex componente del direttivo provinciale Milena Contento, l’ex segretario cittadino Giovanni Santanello e l’attuale Luca Vita.

L’altra metà del partito, inesistente in questi anni e che si è rifondato solo da qualche mese ha, sostenuto l’altro ex sindaco Massimo Carrubba che ha ritentato la terza esperienza amministrativa dopo le vicende giudiziarie conclusesi positivamente l’anno scorso. Ma che si è dovuto fermare davanti all’ “avanzata” di Gulino, e anche di Peppe Di Mare, il più giovane fra tutti, arrivato secondo. L’attuale consigliere comunale, con un passato da esponente di centrodestra, ha avuto il sostegno di 4 liste civiche, ha ottenuto il 27,32% (sempre riferito a 40 sezioni su 41) e ha rappresentato la vera novità tra i candidati a sindaco, non avendo mai governato prima e avendo fatto una lunga “gavetta” politico-amministrativa da consigliere di quartiere prima e comunale poi.

Carrubba nonostante la forza trainante delle tre liste civiche a suo sostegno tra cui quella di Attivamente e dell’uscente consigliere comunale Biagio Tribulato che sarebbe il consigliere comunale più votato in assoluto con un record di preferenze mai visto finora, si è fermato al 20%.

Ha però superato l’attuale sindaco uscente Cettina Di Pietro, forse la più “sconfitta” di tutte. 5 anni fa, al ballottaggio con Nicky Paci, sbaragliò l’avversario con un mai visto prima 75 per cento di voti ridotto, dopo 5 anni di amministrazione, ad appena il 17%. Gli augustani, dunque, non l’hanno premiata, forse avrà pesato l’impossibilità di incidere a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario arrivata appena dopo l’ insediamento della sua amministrazione, di certo è mancata in questi 5 anni un po’ l’ “empatia” con gli augustani, e nell’ultimo anno sicuramente i cittadini del centro storico si sono sentiti “abbandonati” dopo la vicenda del pozzo delle villa e della mancanza di acqua potabile.

Chiude la classifica dei candidati a sindaco l’assai modesto risultato di Massimo Casertano, attuale commissario della Lega a cui non è evidentemente servito per racimolare voti far arrivare ad Augusta, venerdì scorso, il segretario nazionale Matteo Salvini per il comizio finale. Dopo la “bagarre” in piena campagna elettorale con Fratelli d’Italia su simboli e sostegno Casertano ha sostanzialmente gareggiato da solo con la sua lista bicicletta Lega-Fratelli d’Italia, non sfondando neanche il tetto del 4%.

di Cettina Saraceno