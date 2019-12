Alternanza scuola-lavoro, convenzione tra la Capitaneria di Porto di Augusta e il Liceo “Megara”

Si è oggi concluso il progetto di alternanza scuola-lavoro, importante iniziativa didattica che si è sviluppata a seguito di una convenzione stipulata tra la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta ed il Liceo “Megara” di Augusta.

In particolare, 45 studenti, provenienti dalle classi quarte del Liceo Scientifico, divisi in due gruppi, si sono alternati, per due settimana, nella caserma sede della Capitaneria di Porto di Augusta, a stretto braccio con gli Ufficiali, i Sottufficiali i Graduati ed i Marinai, avendo la possibilità di rendersi conto, da vicino, dei molteplici servizi d’istituto rimessi alle cure della Guardia Costiera, che vanno dalle attività operative, di polizia e di soccorso, alle attività amministrative e di governo degli ambiti marittimi e portuali.

Sono anche state illustrare ai discenti le attività svolte sia dalla Marina Militare, che dal Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, quale Corpo di polizia e sicurezza marittima appartenente alla detta Forza Armata, a tutela degli interessi nazionali, ed a difesa del mare e dell’ambiente, ponendo accento sui principi di etica militare e di educazione civica marittima. Altresì, sono stati posti in luce i percorsi di studio, di carattere universitario, e professionale, inerenti i corsi formativi destinati ai vari quadri, che si tengono in Accademia Navale, volti al conseguimento di svariate lauree magistrali, e nelle Scuole Militari, tese all’ottenimento di diverse lauree di primo livello.

Inoltre, sono stati svolti dei momenti di ambientamento a bordo di un’unità navale militare della Guardia Costiera, ed eseguiti dei sopralluoghi al porto commerciale, al fine di appurare quanto variegate siano le attività economiche che ivi si svolgono. Sia il Comando, sia la classe docente, sono davvero rimasti compiaciuti dell’entusiasmo con cui gli studenti si sono cimentati in questa avventura.