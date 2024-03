All’“Eredità” la campionessa è una giovane concorrente di Augusta

È riuscita ad arrivare fino alla fine della puntata e ad accedere al gioco finale della “ghigliottina”, conquistando così il titolo di campionessa, Arianna Toscano, giovane augustana che ieri sera ha partecipato L’Eredità”, il gioco a quiz in onda ogni sera, a partire dalla 18,45, su Rai Uno. Nella popolare trasmissione quotidiana condotta da Marco Liorni, in cui sette concorrenti si sfidano in diverse prove ad eliminazione e per andare avanti devono indovinare parole mancanti e quiz di vario tipo, la giovane studentessa universitaria al quinto anno di Medicina si è ben districata nei vari giochi, indovinando molte delle risposte giuste che le hanno consentito di arrivare fino al “triello”.

Superata anche la penultima sfida a tre, la giovane augustana che, quando è a casa si diverte con gli amici in chat a trovare le parole giuste, ai “100 secondi” ha avuto la meglio su Pierpaolo, campione per quattro sere consecutive del gioco a quiz, e ha avuto così un minuto a disposizione per trovare la parola vincente che collegava i cinque indizi della “ghigliottina”. E con un’eredità in cassa di 42.500 euro, che però non si è trasformata in bottino perché Arianna non ha indovinato la parola giusta che ieri sera era “casco”. Ci riproverà questa sera, ritornando a giocare nel seguitissimo quiz di Rai Uno.